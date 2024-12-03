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«Бешеный» трамвай разорвал два автомобиля россиян и попал на видео

На видео попало, как трамвай на большой скорости разорвал два авто в Новосибирске

В Новосибирске трамвай разорвал два автомобиля, которые оказались на путях. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

«Бешеный трамвай превратил в хлам две легковушки, оказавшихся на путях в Новосибирске <...> Общественный транспорт несся на сумасшедшей скорости и, конечно, не смог затормозить перед иномаркой, вставшей на поворот», — говорится в публикации.

Отмечается, что водитель остался в живых, но ему понадобилась помощь медиков. Обстоятельства ДТП выясняются.

До этого сообщалось о таксистах, спаивающих россиян для грабежа в Дзержинске. Известно, что двое водителей такси предлагали своим жертвам, которые находились в состоянии опьянения, посетить кафе на улице Красноармейской. Прибывшим в заведение гражданам без их ведома добавляли в заказ дополнительную алкогольную продукцию.

Ранее на видео попало, как эвакуаторщик зачистил для себя парковку от чужих машин.

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