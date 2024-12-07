В Тбилиси начали массово задерживать протестующих

Полиция начала массовые задержания людей на митинге в Тбилиси, сообщает ТАСС.

По информации агентства, решение о начале задержаний было принято после того, как протестующие несколько раз выстрелили пиротехникой в стражей порядка у здания грузинского парламента.

Как сообщает «Интерфакс», один из полицейских получил ранение в результате взрыва петарды. После этого в сторону протестующих на проспекте Руставели выдвинулись подразделения спецназа с водометами. Позже спецназ применил водометы для разгона протестующих.

До этого «Взгляд» сообщал, что министерство внутренних дел Грузии провело обыски в офисах оппозиционных партий и в квартире, связанной с бывшим министром обороны Давидом Кезерашвили, в ходе которых было изъято значительное количество огнестрельного оружия и других предметов. Среди изъятых вещей оказались крупные суммы денег, карты памяти, компьютерная техника, шлемы, противогазы, пиротехнические средства и коктейли Молотова.

Ранее в Тбилиси полицейский загорелся после применения протестующими коктейля Молотова.