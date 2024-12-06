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Ветеран СВО под наркотиками уснул за рулем и попал в ДТП в Петербурге

В Петербурге военный под наркотиками уснул за рулем и попал в ДТП

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Freepik.com

В Санкт-Петербурге гарнизонный военный суд приговорил к девяти годам тюрьмы вернувшегося с СВО ефрейтора, который в состоянии алкогольного и наркотического опьянения протаранил автомобиль. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Военного Дмитрия Пламадяла признали виновным в несоблюдении ПДД с летальным исходом. Также мужчину обязали выплатить матери потерпевшего ущерб в размере два млн рублей. При назначении наказания суд взял во внимание то, что мужчина прибыл из зоны СВО и планирует продолжить службу, сообщает издание.

Из материалов дела известно, что 30 июля военный употребил наркотики, а на следующий день после ссоры с подругой – алкоголь. В ночь на 1 августа ефрейтор, находясь под наркотическим и алкогольным опьянением, поехал на автомобиле Ford Mondeo к своей возлюбленной, чтобы поговорить. На 33-м км кольцевой автодороги он уснул за рулем во время движения со скоростью 120 километров в час и въехал в такси Volkswagen Polo. От сильного удара водитель такси потерял сознание, а двое его пассажиров получили травмы, несовместимые с жизнь.

Ранее на видео попало, как ветеран СВО требовал бесплатный проезд в трамвае.

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