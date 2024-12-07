В Новосибирской области опрокинулся автобус, 11 человек пострадали

Автобус с 26 пассажирами в Новосибирской области съехал в кювет и опрокинулся. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД в Telegram-канале.

По данным источника, водитель 1959 года рождения, управляя автобусом «КАВЗ», следуя по автомобильной дороге К-17Р Новосибирск — Кочки — Павлодар, перевозил 26 пассажиров. Двигалось транспортное средство по маршруту из поселка Садовый в поселок Верх-Тула.

«На 20-м километре трассы, по предварительной информации, (водитель автобуса. — «Газета.Ru») не справился с управлением и совершил съезд в кювет с последующим опрокидыванием», — говорится в публикации.

Причины и обстоятельства аварии будут установлены в ходе проверки. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции.

Позднее в пресс-службе правительства региона сообщили, что в ДТП пострадали 11 человек. Все пострадавшие были доставлены в центр политравмы городской клинической больницы № 34. По предварительным данным, тяжелых травм у пострадавших нет.

Другое ДТП произошло накануне. Пять автомобилей столкнулись на внешней стороне 108 км МКАД. Сообщалось о пяти пострадавших, а по информации сервиса «Яндекс.Карты», в районе ДТП образовалась огромная пробка.

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