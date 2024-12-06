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Экс-замгубернатора Брянской области не признал вину по делу о взятке

Экс-замгубернатора Брянской области Петроченко не признал вину по делу о взятке

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Правительство Брянской области

Бывший заместитель губернатора Брянской области Александр Петроченко, который обвиняется в получении взятки от бизнесмена, не признал свою вину. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.

«Петроченко Александр Сергеевич вину в инкриминируемом деянии не признал», — сказано в документе.

Бывшему чиновнику также продлили арест до 14 марта 2025 года. Согласно материалам дела, отмечает агентство, несколько свидетелей дали изобличающие показания в отношении него.

В ноябре сообщалось, что бизнесмен, являющийся фигурантом уголовного дела бывшего заместителя губернатора Брянской области, решил сотрудничать со следователями и дал показания в отношении Петроченко.

По словам бизнесмена, Петроченко до ареста оказывал на него давление.

Петроченко грозит от восьми до 15 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Белгородской области проверят подписавшего контракт с Минобороны экс-чиновника.

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