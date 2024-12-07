В Московском зоопарке рассказали, как обжились в КНДР подаренные Путиным животные

Животные, подаренные президентом России Владимиром Путиным зоопарку Северной Кореи, живут в просторных вольерах и прекрасно себя чувствуют. Об этом «Газете.Ru» сообщила генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

«Переданные в Пхеньянский зоопарк животные чувствуют себя прекрасно и быстро адаптировались к новым условиям. Наши специалисты вместе с северокорейскими коллегами обеспечили максимально комфортный процесс транспортировки и переселения. Животные размещены в просторных вольерах, которые соответствуют всем современным стандартам. Мы были впечатлены уровнем ветеринарного оборудования и общей инфраструктуры Пхеньянского зоопарка — она соответствует мировым стандартам», — сообщила Акулова.

По ее словам, сотрудники Московского зоопарка поддерживают постоянный контакт с коллегами из КНДР, чтобы отслеживать состояние подопечных, а также делиться опытом.

«Кроме того, планируется обучение северокорейских зоологов в Академии Московского зоопарка, что укрепит наши профессиональные связи. Я рада, что животные, переданные от имени Московского зоопарка, стали важной частью коллекции Пхеньянского зоопарка, радуют его посетителей и способствуют укреплению дружеских связей между нашими странами», — сказала директор Московского зоопарка.

20 ноября Минприроды России сообщило, что Путин подарил Северной Корее более 70 животных. Как уточнили в пресс-службе ведомства, из Московского зоопарка в Центральный зоопарк Пхеньяна переехали африканский лев, два бурых медведя, два домашних яка, пять белых какаду, 25 фазанов разных видов и 40 уток-мандаринок.

В апреле 2024 года Московский зоопарк передавал зоопарку Пхеньяна птиц: орланов, беркутов, журавлей и попугаев. Млекопитающие из России привезены в столицу КНДР впервые.

Ранее в Московском зоопарке рассказали об адаптации малайской медведицы к новому вольеру.