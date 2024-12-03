В Московском зоопарке рассказали об адаптации малайской медведицы к новому вольеру

Малайская медведица в Московском зоопарке переехала в более просторный вольер. Об этом сообщается в Telegram-канале зоопарка.

«Наша маленькая малайская медведица переехала в неэкспозиционное помещение своего вольера. Когда наша малышка уже достаточно подросла и привыкла к транспортному боксу, пришло время познакомить ее с новым домом», — говорится в сообщении.

Как уточнили в зоопарке, посетители не смогут увидеть эту зону. Отмечается, что в новой зоне специалисты смогут работать с подопечным, а медвежонок будет там отдыхать. Так, там будет больше пространства для игр и дальнейшего развития животного. При этом новая комната имеет большую ярусность, что позволяет медведице активно практиковаться и улучшать свои навыки лазания.

Как рассказал ведущий зоотехник отдела «Млекопитающие» Денис Кочатов, подопечную знакомили с новым вольером постепенно. По его словам, медвежонка приносили в помещение на несколько часов, постепенно увеличивая время.

«При первом заходе в новое место наша медведица проявила настороженность и внимательно изучила пространство. Быстро освоившись, она начала активно исследовать всё, что было в комнате, и играть с игрушками, которые переехали вместе с ней из игровой комнаты», — сказал он.

Кочатов уточнил, что конструкции для лазания в новом вольере были усложнены, поэтому на пол стелили мягкие одеяла и страховали животное в процессе обучения.

«Наша медведица гармонично развивается и радует нас своей сообразительностью», — подчеркнул зоотехник.

Ранее сообщалось, что в Московский зоопарк привезли полугодовалую самку краснокнижного малайского медведя. Животное прибыло из Малайзии в рамках природоохранной программы.

Всего в Московском зоопарке поселятся трое солнечных медвежат. Сейчас в рамках проекта «Активный гражданин» жители столицы смогут выбрать им имена.