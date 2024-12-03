Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Московском зоопарке рассказали об адаптации малайской медведицы к новому вольеру

Малайский медвежонок в Московском зоопарке переехал в более просторный вольер

close
Телеграм-канал «Московский зоопарк»

Малайская медведица в Московском зоопарке переехала в более просторный вольер. Об этом сообщается в Telegram-канале зоопарка.

«Наша маленькая малайская медведица переехала в неэкспозиционное помещение своего вольера. Когда наша малышка уже достаточно подросла и привыкла к транспортному боксу, пришло время познакомить ее с новым домом», — говорится в сообщении.

Как уточнили в зоопарке, посетители не смогут увидеть эту зону. Отмечается, что в новой зоне специалисты смогут работать с подопечным, а медвежонок будет там отдыхать. Так, там будет больше пространства для игр и дальнейшего развития животного. При этом новая комната имеет большую ярусность, что позволяет медведице активно практиковаться и улучшать свои навыки лазания.

Как рассказал ведущий зоотехник отдела «Млекопитающие» Денис Кочатов, подопечную знакомили с новым вольером постепенно. По его словам, медвежонка приносили в помещение на несколько часов, постепенно увеличивая время.

«При первом заходе в новое место наша медведица проявила настороженность и внимательно изучила пространство. Быстро освоившись, она начала активно исследовать всё, что было в комнате, и играть с игрушками, которые переехали вместе с ней из игровой комнаты», — сказал он.

Кочатов уточнил, что конструкции для лазания в новом вольере были усложнены, поэтому на пол стелили мягкие одеяла и страховали животное в процессе обучения.

«Наша медведица гармонично развивается и радует нас своей сообразительностью», — подчеркнул зоотехник.

Ранее сообщалось, что в Московский зоопарк привезли полугодовалую самку краснокнижного малайского медведя. Животное прибыло из Малайзии в рамках природоохранной программы.

Всего в Московском зоопарке поселятся трое солнечных медвежат. Сейчас в рамках проекта «Активный гражданин» жители столицы смогут выбрать им имена.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами