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Синоптик рассказал, какая погода будет в Москве и Подмосковье в январе

Синоптик Цыганков: январь в Москве и Подмосковье будет теплее нормы

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oneinchpunch/Shutterstock/FOTODOM

В Москве и Московской области погода в начале января будет теплой – ожидается, что температура воздуха превысит климатическую норму. Однако ближе к середине могут начаться морозы, рассказали синоптики в беседе с 360.ru.

На основе данных о январской погоде в столичном регионе в прошлые годы можно предположить, что январь будет теплым, считает замначальника ситуационного центра Гидрометцентра Анатолий Цыганков. Однако это лишь усредненный статистический прогноз, то есть неконкретный, подчеркнул он.

«Мы можем сказать, что температура будет выше или ниже нормы. Это очень примерно», — пояснил синоптик.

Однако метеоролог Александр Шувалов с ним не согласен — по его мнению, в 2025 году январь в полной мере оправдает звание самого холодного месяца зимы. Морозы будут до -20 градусов, при этом прогнозируется большое количество метелей и снегопадов, заявил он.

Напомним, до этого синоптики сообщали, что декабрь и последующие зимние месяцы в Москве и Подмосковье будут отличаться положительной аномалией. В Новый год ожидается более холодная погода — температура воздуха опустится ниже -10 градусов, что ниже климатической нормы.

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