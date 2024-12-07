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Политолог рассказал, что общего у Трампа с Жириновским

Политолог Бышок: Трамп, как и Жириновский, не верит в свои слова

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Jose Luis Magana/AP

Победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп не имеет конспирологических взглядов, в отличие от некоторых своих сторонников. Об этом в интервью «Ленте.ру» заявил политолог Станислав Бышок.

Собеседник издания отметил, что людям следует отделять реального Трампа от «трампистов». Эксперт отметил, что это очень широкая коалиция избирателей, активистов и политических комментаторов, которые разделяют широкий набор идей, включая конспирологические.

По мнению политолога, избранный лидер США не имеет устойчивых конспирологических взглядов.

«В этом смысле он ближе к Владимиру Жириновскому или к лидеру группы «Коррозия металла» Сергею «Пауку» Троицкому — мы же всерьез не считаем, что они верят во все то, что говорят», — сказал Бышок.

Эксперт уточнил, что, несмотря на это, «трампистов» не следует называть лжецами, поскольку они похожи на «школьных выдумщиков», которые достаточно умны, чтобы извлекать из своей склонности к выдумкам реальную выгоду.

До этого эксперт по международным конфликтам Виталий Арьков заявил, что угрозы Трампа в адрес организации БРИКС санкциями отражают стремление политика вернуть США гегемонию. По его словам, избранный президент США выступает за свободные экономические отношения, при этом открыто говорит о репрессиях в отношении тех, кто не согласен с ним.

Ранее CNN раскрыл затраты Маска на кампанию Трампа.

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