Москвичей ждет «снежная» суббота с гололедом и минусовой температурой

В первую субботу декабря температура в Москве опустится до -3°C, прогнозирует Гидрометцентр.

По его данным, жителей столицы ждет облачная погода со снегом. В некоторых местах будет гололед. Температура будет колебаться в диапазоне от -1°C до -3°C. Атмосферное давление составит 759 мм ртутного столба, а ветер в 6-11 м/с будет дуть с юго-востока. В ночь на воскресенье температура и атмосферное давление останутся такими же, ветер станет немного слабее.

Накануне синоптик Александр Шувалов пообещал москвичам в выходные нескончаемые снегопады разной интенсивности. По его словам, формировать погоду в столичном регионе будет облачная система теплого фронта, которая поднимется с юго-запада. Наиболее обильный снегопад пройдет во второй половине субботы, в воскресенье осадки продолжатся. Для автомобилистов сложится непростая ситуация.

Ранее женщина из Канады рассказала, как живет с аллергией на зиму.