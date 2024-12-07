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Москвичей ждет «снежная» суббота с гололедом и минусовой температурой

Гидрометцентр сообщил, что в субботу в Москве будет снег, гололед и до -3°C

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Илья Питалев/РИА Новости

В первую субботу декабря температура в Москве опустится до -3°C, прогнозирует Гидрометцентр.

По его данным, жителей столицы ждет облачная погода со снегом. В некоторых местах будет гололед. Температура будет колебаться в диапазоне от -1°C до -3°C. Атмосферное давление составит 759 мм ртутного столба, а ветер в 6-11 м/с будет дуть с юго-востока. В ночь на воскресенье температура и атмосферное давление останутся такими же, ветер станет немного слабее.

Накануне синоптик Александр Шувалов пообещал москвичам в выходные нескончаемые снегопады разной интенсивности. По его словам, формировать погоду в столичном регионе будет облачная система теплого фронта, которая поднимется с юго-запада. Наиболее обильный снегопад пройдет во второй половине субботы, в воскресенье осадки продолжатся. Для автомобилистов сложится непростая ситуация.

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