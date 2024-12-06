На выходные жителям Москвы пообещали нескончаемые снегопады

В выходные формировать погоду в столичном регионе будет облачная система теплого фронта, которая поднимется с юго-запада. При этом жителей ожидают нескончаемые снегопады разной интенсивности, рассказал RT руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

Завтра под влиянием теплого фронта температура воздуха повысится до -3...-4 градусов, а в воскресенье до 0...-2 градусов. Наиболее обильный снегопад пройдет во второй половине субботы, в воскресенье осадки продолжатся. Для автомобилистов ситуация сложится непростая, предупредил Шувалов.

«Снежный накат, гололедица, вполне возможно, на дорогах. Поэтому готовимся к снегопадам», — отметил метеоролог, подчеркнув, что коммунальщикам следует встретить погодные сюрпризы во всеоружии.

Напомним, также синоптик сообщал, что в 2025 году январь в Москве и Подмосковье оправдает звание самого холодного месяца зимы – морозы будут до -20 градусов, при этом прогнозируется большое количество метелей и снегопадов.

Ранее Вильфанд рассказал, какая погода ждет россиян этой зимой.