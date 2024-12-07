Стали известны подробности нападения с ножом в одной из школ Краснодара

Двое пострадавших при нападении с ножом в краснодарской школе пытались заступиться за девочку. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По информации агентства, напавший на одноклассников школьник обижал девочку, которую пытались защитить двое пострадавших.

«Предварительно, двое пострадавших — родные братья, которые пытались заступиться за девочку. Парень с ножом обижал её и не давал прохода, из-за этого конфликт и начался», — поделился собеседник агентства.

У девочки также диагностированы синяки и ссадины.

До этого сообщалось, что подросток, напавший на сверстников в школе поселка Российский Краснодарского края, наносил пострадавшим удары складным ножом, который принес с собой.

Источник РИА Новости отметил, что все участники конфликта — восьмиклассники и учатся в параллельных классах.

Вечером 6 декабря в филиале школы №94 кубанского поселка Российский произошел конфликт между учащимися.

Ранее сообщалось, что ставропольская восьмиклассница с ножом держит в страхе учащихся школы.