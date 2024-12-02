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Ставропольская восьмиклассница с ножом держит в страхе учащихся школы

В Ставрополье восьмиклассница с ножом держит школу в страхе

В Ставрополье девушка-подросток с ножом держит учащихся школы в страхе. Об этом сообщает Stavropol.Media.

По информации издания, в одной из школ, расположенных в Предгорном округе, восьмиклассница запугивала других учащихся ножом. Одна из родительниц обратилась в полицию с сообщением о том, что та угрожала ее сыну предметом, похожим на нож.

По результатам проверки сотрудники правоохранительных органов усмотрели в действиях восьмиклассницы признаки состава преступления, однако к уголовной ответственности ее не привлекли в связи с возрастом. Материалы в отношении школьницы направили в комиссию по делам несовершеннолетних.

До этого российский шестиклассник украл из столовой нож и угрожал им школьникам. Ребенка с ножом заметил охранник образовательного учреждения, он же обезвредил ученика.

Ранее школьник записал видеообзор на оружие отца и стал объектом для полицейской проверки.

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