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В Краснодаре госпитализировали четырех детей после инцидента в школе

В Краснодаре госпитализировали четырех детей после инцидента с оружием в школе

Четыре ребенка были госпитализированы после происшествия в школе Краснодара, угрозы жизни детей нет. Об этом сообщила в пятницу, 6 декабря, уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Мария Львова-Белова в Telegram-канале.

По информации местных властей, вечером 6 декабря в филиале школы №94 в результате конфликта трое подростков получили ножевые ранения. В итоге инцидента пострадали пять человек.

«Следим за ситуацией в Краснодарском крае. На данный момент четыре ребенка госпитализированы. К счастью, угрозы для жизни ребят нет», – написала Львова-Белова.

Детский омбудсмен поддерживает связь с региональным уполномоченным Татьяной Ковалевой, и детям предоставляется вся необходимая медицинская помощь.

До этого губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что угрозы для жизни детей, пострадавших при инциденте в одной из школ Краснодара, нет.

6 декабря Telegram-канал Baza сообщил, что в Краснодаре подросток пришел в школу с ножом и напал на сверстников. Один из пострадавших получил колото-резаные раны грудной клетки и живота, второму ножом попали по ноге.

Ранее незнакомка ворвалась в квартиру 91-летней россиянки, избила ее и ограбила ради выпивки.

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