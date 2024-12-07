Появились подробности о нападении на детей в школе Кубани

Подросток, напавший на сверстников в школе поселка Российский Краснодарского края, наносил пострадавшим удары складным ножом, который принес с собой. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.

Источник также отметил, что все участники конфликта — восьмиклассники и учатся в параллельных классах.

Вечером 6 декабря в филиале школы №94 кубанского поселка Российский произошел конфликт между учащимися. По одной из версий, юноша разозлился на сверстников за то, что те громко слушали песню. В результате пострадали пять человек: двое школьников были госпитализированы с ножевыми ранениями, еще одного подростка доставили в больницу с переломом носа и сотрясением головного мозга, у остальных легкие травмы. Нападавшего задержали на месте происшествия.

Одна из одноклассниц нападавшего утверждает, что он всегда носил с собой нож «в целях самозащиты». Отец мальчика был в курсе и разрешал ему выносить оружие из дома. По словам девочки, мужчина не увидел в произошедшем ничего страшного и заявил, что сын «в целом поступил правильно».

Ранее сообщалось, что ставропольская восьмиклассница с ножом держит в страхе учащихся школы.