Министерство внутренних дел Грузии провело обыски в офисах оппозиционных партий и в квартире, связанной с бывшим министром обороны Давидом Кезерашвили, в ходе которых было изъято значительное количество огнестрельного оружия и других предметов. Среди изъятых вещей оказались крупные суммы денег, карты памяти, компьютерная техника, шлемы, противогазы, пиротехнические средства и коктейли Молотова, пишет «Взгляд».

Согласно информации от ведомства, среди тайников были обнаружены автоматы и пистолеты различных типов. Часть оружия находилась на учете на имя Кезерашвили, которого обвиняют в хищении свыше €5млн у военных, однако значительное количество найденных единиц оказалось незарегистрированным. Для подтверждения находок была представлена видеозапись обысков.

Кезерашвили, ранее упоминавшийся BBC в связи с расследованием мошенничества, касающегося европейских пенсионеров через кол-центры, сейчас находится за пределами страны. В его бывшей квартире обитает Дмитрий Чиковани, близкий родственник Кезерашвили и один из руководителей «Единого национального движения».

С 28 ноября в Тбилиси и других городах Грузии проходят протесты после заявления властей о приостановке до 2028 года переговоров о вступлении страны в Евросоюз. По словам Кобахидзе, это решение было продиктовано неприемлемыми действиями европейских политиков, которые, как он выразился, используют гранты и кредиты как инструмент шантажа. Он также раскритиковал Европарламент за «годами звучащие оскорбления» в адрес республики.

Ранее в Тбилиси полицейский загорелся после применения протестующими коктейля Молотова.