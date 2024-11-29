Более половины оборота торговли на Wildberries заняли товары из России и СНГ

Доля товаров производителей из России и стран СНГ, в которых присутствует Wildberries, составила 56% от всех продаж на маркептлейсе за первые три квартала 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что в этом году на маркетплейсе покупали товары, произведенные в 197 странах. При этом лидером по доле в общем обороте на площадке по результатам трех кварталов стали российские производители — на них приходится почти 47% от общего оборота по количеству. При этом доля китайских товаров составила 29%, а остальных стран — 24% от оборота.

«Растет не только количество новых производителей в этих странах, но и конкурентоспособность их товаров на маркетплейсе», — говорится в сообщении.

Отмечается, что российские товары лидируют в таких категориях, как ювелирные украшения, шторы, текстиль для дома, отделочные материалы, спецодежда, головные уборы, бытовая химия, аксессуары и одежда для малышей, а также детское питание. В этих категориях более половины проданных товаров произведены в России.

В Wildberries уточнили, что список самых востребованных на маркетплейсе товаров, произведенных в других стран-лидеров, немного уже. Так, самыми популярными товарами, произведенным в Белоруссии, стали косметика и товары для спальни, в Узбекистане и Кыргызстане — одежда, в Италии — косметика и зубная паста, во Вьетнаме — летняя обувь и сухофрукты, в Южной Корее — уходовые средства для лица, а в Северной Корее — пилочки для ногтей и подарочные косметические наборы.

В свою очередь, самой популярной категорией товаров, произведенных в экзотических странах, стала сувенирная продукция. Например, на Wildberries с начала года заказали более 400 сувенирных монет из королевства Лесото — государства-анклава в Южной Африке и 30 почтовых марок из Сент-Винсент и Гренадины, которое находится в Карибском море. При этом производители из Того представляют на маркетплейсе более широкий и разнообразный ассортимент. Так, на Wildberries пользуются большим спросом одежда и обувь, сумки, духи и даже техника, произведенные в этой стране.