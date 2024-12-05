Wildberries упростит возврат товаров для клиентов

Объединенная компания Wildberries и Russ анонсировала новый механизм возврата товаров с использованием QR-кодов, который позволит клиентам возвращать покупки в любом пункте выдачи заказов (ПВЗ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

«Объединенная компания Wildberries и Russ разработала новый инструмент для упрощения процесса возврата заказов. Теперь покупатели смогут возвращать товары с помощью QR-кодов, что позволяет оформлять возвраты на любом пункте выдачи заказов», — рассказали в пресс-службе маркетплейса.

В сообщении говорится, что до сих пор возврат товаров можно было осуществить только в тех пунктах выдачи, где заказ был изначально получен. Новое правило упростит процесс возврата как для клиентов, так и для работников пунктов выдачи, сократив время на обработку запросов и устранив необходимость в сложных ручных операциях.

Инструмент формирования QR-кодов будет внедряться постепенно и вскоре станет доступным для всех пользователей маркетплейса.

До этого в компании отметили, что доля товаров производителей из России и стран СНГ, в которых присутствует Wildberries, составила 56% от всех продаж на маркетплейсе за первые три квартала 2024 года.

Ранее в Wildberries рассказали о мошеннической схеме во время периода распродаж.