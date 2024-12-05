Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Wildberries упростит возврат товаров для клиентов

Wildberries разрешит клиентам возвращать товары в любой пункт выдачи заказов

close
Кирилл Каллиников/РИА Новости

Объединенная компания Wildberries и Russ анонсировала новый механизм возврата товаров с использованием QR-кодов, который позволит клиентам возвращать покупки в любом пункте выдачи заказов (ПВЗ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

«Объединенная компания Wildberries и Russ разработала новый инструмент для упрощения процесса возврата заказов. Теперь покупатели смогут возвращать товары с помощью QR-кодов, что позволяет оформлять возвраты на любом пункте выдачи заказов», — рассказали в пресс-службе маркетплейса.

В сообщении говорится, что до сих пор возврат товаров можно было осуществить только в тех пунктах выдачи, где заказ был изначально получен. Новое правило упростит процесс возврата как для клиентов, так и для работников пунктов выдачи, сократив время на обработку запросов и устранив необходимость в сложных ручных операциях.

Инструмент формирования QR-кодов будет внедряться постепенно и вскоре станет доступным для всех пользователей маркетплейса.

До этого в компании отметили, что доля товаров производителей из России и стран СНГ, в которых присутствует Wildberries, составила 56% от всех продаж на маркетплейсе за первые три квартала 2024 года.

Ранее в Wildberries рассказали о мошеннической схеме во время периода распродаж.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами