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США поддержали переход TikTok под управление американской компании

Суд в США передал управление соцсети TikTok в руки американской компании

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Depositphotos

Суд в США поддержал требования о передаче управления соцсети TikTok в руки американской компании, согласно недавнему решению. Об этом пишет РИА Новости.

«Первая поправка создана для защиты свободы слова на территории Соединенных Штатов. В данном случае правительство предпринимает меры, чтобы защитить эту свободу от иностранной угрозы и ограничить возможность сбора личной информации о гражданах США», — говорится в заявлении суда.

Таким образом, апелляционный суд в Вашингтоне отверг претензии компании-владельца TikTok на решение властей о необходимости передачи управления соцсетью американской фирме.

В ответ пресс-служба TikTok разместила сообщение в социальной сети Х с обращением о необходимости защищать права граждан на свободу слова. Они предупредили, что предложенный запрет, который основывается на недостоверной и предположительной информации, может привести к цензуре мнений 170 миллионов американцев, начиная с 19 января 2025 года.

Основатель TikTok Чжан Имин признан самым богатым человеком Китая, в настоящее время его состояние оценивается в $49,3 млрд.

В РФ суд оштрафовал TikTok за неисполнение предписания Роскомнадзора.

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