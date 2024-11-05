Суд оштрафовал TikTok за неисполнение предписания Роскомнадзора

Таганский суд оштрафовал на 4 миллиона рублей TikTok за неисполнение предписания Роскомнадзора. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

Сервис оштрафован по статье 19.7.10 Кодекса об административных правонарушениях (Неисполнение владельцем социальной сети предписания федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю и надзору в сфере средств массовой информации, массовых коммуникаций, информационных технологий и связи).

TikTok работает в России в ограниченном режиме с 6 марта 2022 года. Соцсеть запретила российским пользователям загружать новые видеоклипы и вести прямые трансляции из-за закона о фейках о Вооруженных силах РФ. Также пользователям с тех пор недоступны для просмотра видеоролики из других стран.

До этого стало известно, что Европейская комиссия в ближайшие недели начнет расследование в отношении социальной сети TikTok китайской компании ByteDance. Платформу подозревают в недостаточной защите данных несовершеннолетних пользователей, что нарушает европейский Закон о цифровых услугах (DSA).

Ранее в работе TikTok в России произошел сбой.