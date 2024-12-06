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В Казахстане компания подростков изнасиловала девочку и снимала все на видео

В Казахстане подростков обвиняют в групповом изнасиловании ребенка

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Shutterstock

Женщина из Казахстана обвинила подростков в надругательстве над ее дочерью. Об этом сообщает Orda.kz.

По словам матери 12-летней пострадавшей, соседские подростки в возрасте от 14 до 16 лет несколько раз изнасиловали девочку, процесс они снимали на видео.

После того как женщина узнала об этом, она обратилась в полицию, однако правоохранители, по ее словам, не приняли исчерпывающих мер в отношении молодых людей. Так, юношей отправили под домашний арест, несмотря на ходатайство об аресте. Соответствующую меру в суде сочли избыточной.

«Я боюсь за себя и за своего ребенка, живем в постоянном страхе. Спать боюсь, дочку провожаю и встречаю», – поделилась женщина.

Как полагает семья пострадавшей, у правоохранителей есть все необходимые доказательства, но специалисты якобы затягивают расследование.

До этого в Удмуртии суд вынес приговор насильнику, который заразил пострадавшую 15-летнюю девушку с психическим расстройством. При этом, по данным следствия, он воспользовался беспомощным состоянием школьницы. Мужчина получил срок более 10 лет.

Ранее американка изнасиловала своих детей из-за стресса от развода.

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