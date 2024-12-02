ВИЧ-инфицированный россиянин изнасиловал девочку-инвалида и заразил ее

В Удмуртии мужчина с ВИЧ-инфекцией, который знал о своем заболевании, совершил преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетней. Его признали виновным и отправили в колонию. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Согласно материалам дела, в августе 2023 года подсудимый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, изнасиловал 15-летнюю девушку с психическим расстройством. Мужчина воспользовался беспомощным состоянием жертвы, а также тем, что девушка хорошо его знала и поэтому доверяла. Во время обследования по поводу наступившей у несовершеннолетней беременности медики установили, что подросток заразилась от полового партнера вирусом иммунодефицита.

Также суд установил, что в январе 2024 года мужчина повторно изнасиловал потерпевшую.

«С учетом характера и степени общественной опасности совершенных виновным преступлений, его личности, смягчающих и отягчающих его наказание обстоятельств, суд назначил наказание 10 лет 6 месяцев лишения свободы», — говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее эпидемиолог назвал число ВИЧ-инфицированных россиян.