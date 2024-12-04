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Американка изнасиловала своих детей из-за стресса от развода

В США женщина изнасиловала своих детей, которым еще не исполнилось 4 года

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Elnur/Shutterstock/FOTODOM

Американка из Луизианы сама пришла в полицию и призналась в изнасиловании собственных детей. Об этом сообщает Daily Mail.

Инцидент произошел в городе Опелусас. По словам шерифа, женщина сама рассказала подробности произошедшего правоохранителям. 31-летняя американка созналась в надругательстве над своими детьми, которым не было и четырех лет. Помимо этого, она избивала младших членов семьи.

В беседе с полицейскими местная жительница поделилась, что «испытывала сильный стресс и разочарование из-за развода» в момент, когда совершала перечисленные действия.

На данный момент правоохранители проводят расследование. Они заявили, что благодарны фигурантке разбирательств за сотрудничество, и назвали признание фигурантки «ошеломляющим».

За преступление американка может попасть в тюрьму на пожизненное заключение, но признание в содеянном может сократить этот срок.

Ранее житель Крыма получил 13,5 года колонии за изнасилование дочери.

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