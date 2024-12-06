В Иране произошло массовое отравление угарным газом

Угарным газом отравились 44 человека в одном из студенческих общежитий Тегерана. Об этом сообщает иранское агентство Tasnim.

«Специалисты по чрезвычайным ситуациям… троим пострадавшим оказали помощь на месте происшествия, еще 41 отравившегося доставили в больницы», – отмечается в сообщении.

Других подробностей инцидента не приводится.

3 декабря сообщалось, что в Новоуральске шестеро сотрудников городской поликлиники отравились из-за утечки ядовитой жидкости. Инцидент произошел 28 ноября при проведении ремонтных работ, пациентов и медработников своевременно эвакуировали. Всему виной оказалась поврежденная емкость с инсектицидной жидкостью неустановленного срока давности, источающая едкий запах.

28 ноября минздрав Алтайского края сообщал, что 18 постояльцев социального центра в селе Калистратиха госпитализировали с признаками пищевого отравления, четверо из них попали в больницу в тяжелом состоянии. Шестерых постояльцев спасти не удалось. Вскоре число пострадавших выросло до 25 человек. Пациентам диагностировали острый инфекционный гастроэнтероколит. При этом директор соццентра называл возможной причиной массового отравления ротавирус. Его арестовали на два месяца после возбуждения дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Ранее СК возбудил дело по факту отравлений в ресторане «Токио Сити» в Петербурге.