На Урале шестеро сотрудников поликлиники отравились из-за утечки ядовитой жидкости

В Новоуральске сотрудники городской поликлиники отравились из-за утечки опасной жидкости. Об этом говорится в официальной группе медучреждения во «ВКонтакте».

Инцидент произошел 28 ноября при проведении ремонтных работ, пациентов и медработников своевременно эвакуировали. Все сотрудники ФГБУЗ ЦМСЧ №31 ФМБА России прошли осмотр, по результатам проведенных обследований, шестеро человек были госпитализированы с подозрением на воздействие парами органических растворителей.

Всему виной оказалась поврежденная емкость с инсектицидной жидкостью неустановленного срока давности, источающая едкий запах. К 1 декабря все пострадавшие были выписаны из стационара, лабораторно-инструментальные исследования, проведенные в тот же день, превышений гигиенических нормативов не выявили. В поликлинике пообещали возобновить работу 2 декабря.

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