Незнакомка ворвалась в квартиру 91-летней россиянки, избила ее и ограбила ради выпивки

В Тверской области незнакомка ворвалась в квартиру 91-летней пенсионерки, избила ее и ограбила ради выпивки. Об этом сообщает «Афанасий бизнес».

По информации издания, инцидент произошел в городе Нелидово. Незнакомая женщина ворвалась в квартиру пенсионерки через незапертую дверь и потребовала у нее денег на покупку алкоголя. Пожилая хозяйка жилища отказала ей, и тогда злоумышленница избила ее и украла 20 тысяч рублей. После этого агрессорша скрылась.

Пострадавшая не смогла обратиться за помощью в связи с тем, что у нее не было телефона. На следующий день ее навестил внук, который обратился за помощью в правоохранительные органы.

Полицейские установили предполагаемую преступницу и задержали ее. Кроме того, эксперт-криминалист изъял с места преступления следы рук, обуви и генетический материал.

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