Путин предложил проводить чемпионаты по мастерству среди бойцов СВО — инвалидов

Президент России Владимир Путин считает важным организовывать чемпионаты по профессиональному мастерству для людей с инвалидностью, полученной в ходе специальной военной операции. Об этом пишет ТАСС.

Согласно поручениям, выпущенным главой государства, правительство РФ и фонд «Защитники Отечества» должны «изучить возможность проведения чемпионата по профессиональному мастерству с 2025 года для участников специальной военной операции с инвалидностью». Путин подчеркнул, что следует определить объемы и источники финансирования этих мероприятий.

Он ожидает отчет о выполнении данного поручения до 1 марта 2025 года. Это поручение было выдано после октябрьского совещания с членами правительства.

До этого Путин поручил сделать план по повышению уровня трудоустройства участников СВО. Согласно перечню поручений, опубликованному главой государства, правительство РФ и фонд «Защитники Отечества» в сотрудничестве с региональными властями должны «обеспечить разработку мероприятий по повышению трудоустройства участников специальной военной операции и организации их профессиональной ориентации». Доклад о выполнении этих задач Путин ожидает до 1 марта 2025 года.

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