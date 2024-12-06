Петербургский парк, где девушка поскользнулась и проломила череп, посыпали песком

В Петербурге коммунальщики посыпали песком парк, где 22-летняя девушка поскользнулась и проломила череп. Об этом со ссылкой на пресс-службу комитета по благоустройству города сообщает «Фонтанка».

По информации издания, сотрудники садово-паркового хозяйства посыпали песком скользкие дорожки в Полюстровском парке. Они также связались с пострадавшей девушкой, которая на данный момент уже находится дома, передает «Фонтанка».

Инцидент произошел 6 декабря в районе пересечения улиц Маршала Тухачевского и Апрельской — девушка поскользнулась и упала. Врачи диагностировали у пострадавшей петербурженки перелом затылочной кости, гематому, закрытую черепно-мозговую травму и ушиб головного мозга. Ее отправили в отделение нейрохирургии в средне тяжелом состоянии.

Ранее петербургский школьник попал в реанимацию с травмой головы из-за гололеда.