Петербургский школьник попал в реанимацию с травмой головы из-за гололеда

В Петербурге 16-летний школьник поскользнулся и попал в реанимацию с травмой головы. Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на мать подростка.

По информации издания, причиной травмы стал гололед. Одноклассники рассказали, что видели, как подросток поскользнулся и упал, сообщила мать пострадавшего.

Подросток самостоятельно добрался до дома, родители вызвали ему скорую помощь. Несовершеннолетнего госпитализировали в реанимацию в тяжелом состоянии. Медики диагностировали у него травму головы.

По словам женщины, возле их дома плохо убирают. Россиянка отметила, что ей хватает нескольких шагов от подъезда до автомобиля, чтобы испортить себе настроение на целый день.

Ранее омич упал из-за гололеда в Пулково и отсудил у аэропорта 400 тыс. рублей.