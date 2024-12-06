В Кузбассе школьница запугивала и избивала детей

Следователи Кузбасса возбудили уголовное дело после публикаций об угрозах со стороны школьницы из Прокопьевска. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

По данным в социальных сетях, несовершеннолетняя угрожала сверстникам и применяла в их отношении насилие.

Следователи возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве.

«В настоящий момент следователем СК допрашиваются потерпевшие, а также очевидцы произошедших событий, планируется к назначению ряд судебных экспертиз», – поделились представители ведомства.

На публикации о школьнице обратили внимание после обращения главы «Лиги безопасного интернета» Екатерины Мизулиной. Как рассказали родители пострадавших, как минимум двоих детей несовершеннолетняя избила, одному из них сломала нос.

Помимо этого, школьница запугивает сверстников. Одна из родительниц решила разобраться с девушкой, но ей школьница тоже угрожала связями и влиятельными знакомыми.

Ранее более десяти свертков с мефедроном нашли в сумочке школьницы из Екатеринбурга.