Пьяный красноярец случайно выстрелил в друга во время игры с пистолетом

В Красноярске двое приятелей соревновались в меткости, один случайно выстрелил в другого, спасти пострадавшего не удалось. Об этом сообщает краевое управление СК РФ.

Инцидент произошел 1 декабря в одном из красноярских автосервисов. Трое мужчин распивали ночью спиртные напитки, в какой-то момент собутыльники решили пострелять из пистолета, который принадлежал одному из друзей.

Подозреваемый взял в руки пистолет и стал прицеливаться в металлическую трубу, его друг начал вырывать у него оружие, пытаясь выстрелить первым. Автослесарь случайно нажал на курок, пуля попала его приятелю в грудь. Мужчины немедленно вызвали скорую помощь, но спасти пострадавшего медики не смогли. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Обстоятельства стрельбы устанавливают следователи.

До этого сообщалось, что в Забайкальском крае мужчина открыл стрельбу по людям в кафе. В результате пострадали две женщины и мужчина, а стрелок поспешно скрылся с места происшествия вместе со своими приятелями. Личность подозреваемого быстро установили, им оказался 25-летний житель соседнего села, ранее неоднократно судимый.

Ранее россиянин случайно выстрелил себе в живот при изготовлении оружия.