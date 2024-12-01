В Петербурге юноша пришел на свидание и получил 27 выстрелов по ягодицам и ногам

Полицейские Петербурга задержали школьников, подозреваемых в стрельбе по сверстнику в Яблоновском саду. Об этом сообщает «Фонтанка».

Инциденту предшествовало знакомство с 17-летней девушкой в интернете.

«Сказала, что ей якобы 17 лет, и, со слов юноши, настаивала на реальном знакомстве, обещая, что оно будет более чем близким», – сообщается в публикации.

Пара договорилась о встрече, но во время свидания 16-летний молодой человек заметил компанию школьников. Они представились братьями девушки и настаивали на том, что ей всего 14 лет, а не 17.

Затем неизвестные заставили юношу стать на колени, извиниться на камеру и снять штаны, после чего по ногам и ягодицам ему выстрелили 27 раз из пневматического пистолета.

Правоохранители задержали студента Малоохтинского колледжа и 16-летнюю ученицу Оптико-механического лицея. По факту разбоя и хулиганства возбуждено уголовное дело.

Ранее под Тулой во время соревнований по стрельбе пуля попала школьнице в глаз.