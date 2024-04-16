Пенсионеру из Петербурга заплатят 500 тыс. рублей после падения на льду

Прокуратура Петербурга смогла отсудить деньги у ответственной организации за падение на льду. Об этом ведомство сообщает на своем официальном сайте.

Инцидент произошел в Василеостровском районе. Пожилой мужчина поскользнулся и упал, после чего он оказался в больнице с серьезными травмами.

После произошедшего прокуратура оперативно организовала проверку. В рамках мероприятия выяснилось, что сотрудники «СПб ГУДП «Центр» не убрали территорию должным образом и не обработали ее.

Прокурор потребовал взыскать с организации 500 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда пенсионеру. Суд встал на сторону пострадавшего.

До этого екатеринбурженка смогла отсудить у частного детского сада компенсацию за то, что воспитатели потеряли ее ребенка на прогулке. Девочку заметила местная жительница и вернула педагогам. Ситуация усугублялась тем, что рядом с площадкой располагалась проезжая часть. В результате организация заплатит женщине 32 тысячи рублей и штраф 11 тысяч рублей.

Ранее осужденный пожизненно россиянин отсудил у колонии компенсацию.