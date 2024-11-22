Тегеран запустит новые центрифуги в ответ на антииранскую резолюцию МАГАТЭ

Глава Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Мохаммад Эслами объявил о запуске «значительного количества» новых продвинутых центрифуг в ответ на принятие МАГАТЭ антииранской резолюции. Об этом заявил МИД республики в Telegram-канале.

В заявлении говорится, что компетентные органы Ирана ранее предупреждали, что принятие любых контрмер против республики и использование Совета управляющих МАГАТЭ для продвижения нелегитимных политических целей столкнутся с ответом Ирана.

Отмечается, что характер возможного ответа Ирана был доведен до сведения гендиректора МАГАТЭ.

«На этом основании глава Организации по атомной энергии Ирана распорядился принять эффективные меры, в том числе запустить значительное количество новых продвинутых центрифуг различных типов», — сообщил МИД.

Накануне совет управляющих МАГАТЭ принял резолюцию с критикой Ирана за отсутствие сотрудничества по ядерной проблеме. Посол Тегерана в МАГАТЭ Мохсен Назир Асл заявлял, что данная резолюция «политически мотивирована».

Ранее глава МИД Ирана анонсировал скорое возобновление диалога по ядерной сделке.