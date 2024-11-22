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В МАГАТЭ приняли решение по резолюции с критикой Ирана

France 24: совет управляющих МАГАТЭ принял резолюцию с критикой Ирана

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Lisa Leutner/AP

Совет управляющих МАГАТЭ принял резолюцию с критикой Ирана за отсутствие сотрудничества по ядерной проблеме. Об этом сообщает France 24 со ссылкой на AFP.

Текст резолюции, которую представили Великобритания, Франция, Германия и США, одобрили 19 из 35 стран совета. Россия, Китай и Буркина-Фасо высказались против, 12 государств воздержались от голосования.

В рамках заявления совету МАГАТЭ американская сторона заявила, что ядерная деятельность Тегерана «вызывает глубокую обеспокоенность».

Лондон, Париж и Берлин в совместном заявлении подчеркнули, что ядерная программа Ирана представляет угрозу международной безопасности.

Посол Тегерана в МАГАТЭ Мохсен Назир Асл подчеркнул, что данная резолюция «политически мотивирована». Он также указал на ее «низкую поддержку» по сравнению с предыдущими «порицаниями» Ирана.

17 ноября глава иранского МИД Аббас Арагчи заявил, что республика ответит, если совет управляющих МАГАТЭ на заседании 18-22 ноября примет враждебную ей резолюцию.

Ранее СМИ узнали о планах Трампа по «максимальному давлению» на Иран.

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