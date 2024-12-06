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В Петербурге школьник получил ожог глаз из-за взорвавшейся петарды

В Петербурге мальчик попал в больницу с ожогом глаз после взрыва петарды

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Depositphotos

Подросток из Петербурга попал в больницу с травмами после игры с петардой. Об этом сообщает «Фонтанка».

Инцидент произошел в Колпинском районе. По предварительной информации, 15-летний юноша взорвал петарду около дома, после чего получил ожоги глаз и левой руки.
Пострадавшего направили в детскую больницу имени Раухфуса. О состоянии школьника не сообщается.

На ситуацию обратили внимание в правоохранительных органах. На данный момент специалисты проводят проверку, которая поможет выяснить все обстоятельства произошедшего.

До этого во Всеволожском районе города девятилетнего мальчика госпитализировали с ожогами первой и второй степени. В больницу он попал после того, как к нему подбежали незнакомцы, подожгли петарду и закинули ее ребенку за шиворот.

Отец школьника написал заявление в полицию, неизвестных ищут.

Ранее в Дзержинске подростки бросили петарду в подъезде и чуть не подорвали девушку.

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