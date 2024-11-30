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В Ленобласти подростки закинули петарду за шиворот девятилетнему мальчику

В Ленобласти школьник получил ожоги от петарды, попавшей ему за воротник

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Shutterstock/InfinitumProdux

Ученик младших классов пострадал от брошенной подростками петарды во Всеволожском районе Ленинградской области. Об этом сообщает 78.ru.

По данным канала, пострадавшим оказался девятилетний мальчик, к которому во время вечерней прогулки подбежали двое незнакомцев. Школьники, на вид им было 10-13 лет, подожгли петарду и закинули ее жертве за шиворот.

Ребенка госпитализировали с термическими ожогами первой и второй степеней. Сейчас потерпевший находится в удовлетворительном состоянии и проходит амбулаторное лечение.

Отец мальчика обратился в полицию. Хулиганов разыскивают, ведется проверка.

Ранее в Приморье мальчик выдумал подростка-пиромана, чтобы его не наказывали за игру с зажигалкой.

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