В Ленобласти подростки закинули петарду за шиворот девятилетнему мальчику

Ученик младших классов пострадал от брошенной подростками петарды во Всеволожском районе Ленинградской области. Об этом сообщает 78.ru.

По данным канала, пострадавшим оказался девятилетний мальчик, к которому во время вечерней прогулки подбежали двое незнакомцев. Школьники, на вид им было 10-13 лет, подожгли петарду и закинули ее жертве за шиворот.

Ребенка госпитализировали с термическими ожогами первой и второй степеней. Сейчас потерпевший находится в удовлетворительном состоянии и проходит амбулаторное лечение.

Отец мальчика обратился в полицию. Хулиганов разыскивают, ведется проверка.

Ранее в Приморье мальчик выдумал подростка-пиромана, чтобы его не наказывали за игру с зажигалкой.