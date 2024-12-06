В Госдуме объяснили, как преодолеть дефицит кадров

Чтобы преодолеть дефицит кадров на российском рынке труда, необходимы высокие зарплаты и трудовая мобильность. Такое мнение в интервью Дума ТВ высказал зампред комитета Госдумы по экономической политике Станислав Наумов.

«Платите людям больше, чем они себе могут сейчас представить, и у вас появится то, чего у нас нет, — межрегиональная трудовая миграция. <...> Человек, соответственно, может переехать вместе, если захочет, из одного региона в другой со своими родными, снимет жилье и будет востребован на тот период времени, на который, собственно говоря, реализуется <...> индустриальный проект», — сказал Наумов.

Кроме того, по его словам, необходимы современные образовательные программы.

6 декабря в ходе XXII Российского облигационного конгресса советник главы Центробанка РФ Эльвиры Набиуллиной Кирилл Тремасов заявил, что ситуация на рынке труда в РФ продолжит ухудшаться каждый месяц.

По его словам, дефицит кадров оказывает проинфляционное давление. При этом экономическую ситуацию в 2024 году он охарактеризовал как «умеренно негативную».

Ранее в России оценили планы допустить подростков до работы на вредных производствах.