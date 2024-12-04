В России оценили планы допустить подростков до работы на вредных производствах

В России обсуждается возможность допуска 16-летних подростков к работе на вредных производствах. Такие условия труда в регламентах действительно нуждаются в пересмотре с учетом технического прогресса, считает детский омбудсмен Татарстана, председатель движения «Национальный родительский комитет» Ирина Волынец. Выпускники профучилищ могли бы помочь предприятиям в условиях дефицита трудовых кадров, подчеркнула она в беседе с 360.ru.

Напомним, в Минтруде сообщили, что проанализируют действующие правила трудоустройства несовершеннолетних и при необходимости скорректируют перечень разрешенных мест работы. В данный момент несовершеннолетние не допускаются к некоторым работам в шахтах, по добыче и обогащению горно-химического сырья, на предприятиях черной металлургии, бурения скважин, нефтехимических производствах и подобных предприятиях.

Волынец отметила, что в России рабочих рук не хватает, при этом выпускники профучилищ до совершеннолетия по специальности работать не могут. Стоит пересмотреть соответствующие регламенты, с учетом того, что технический прогресс позволит сделать это без вреда для здоровья молодежи, считает она.

«Технический прогресс не стоит на месте, условия труда совершенствуются. То, что раньше относили к вредным условиям, со временем перестает ими быть», — подчеркнула эксперт.

Она призвала провести оценку рабочих мест, которые планируется выводить из списка вредных, отметив, что это поможет привлечь на предприятия выпускников училищ, которые сегодня вынуждены уходить в другие сферы и оставаться там, теряя навыки. Однако делать все нужно так, чтобы это не причинило никакого вреда подросткам, заключила детский омбудсмен.

Ранее стало известно, в каких сферах могут работать подростки.