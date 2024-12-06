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В ЦБ рассказали о тревожных тенденциях на рынке труда в РФ

Советник главы ЦБ Тремасов: ситуация на рынке труда в РФ ухудшается каждый месяц

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Максим Богодвид/РИА «Новости»

Советник главы Центробанка РФ Эльвиры Набиуллиной Кирилл Тремасов заявил, что ситуация на рынке труда в РФ продолжит ухудшаться каждый месяц. Его заявление на XXII Российском облигационном конгрессе приводит РИА Новости.

По словам Тремасова, дефицит кадров на рынке труда оказывает проинфляционное давление.

«Каждый месяц мы получаем статистические данные, которые подтверждают дальнейшее ухудшение положения на рынке труда», — рассказал он.

При этом экономическую ситуацию в 2024 году Тремасов охарактеризовал как «умеренно негативную».

До этого Тремасов предрек инфляцию на 2025 год выше ожидаемой.

В прогнозе от 25 октября регулятор ожидал показатель роста цен на уровне 8%. По словам Тремасова, на самом деле инфляция может разогнаться выше 9%. Он подчеркнул, что это его «личное мнение», а не позиция Центробанка.

Ранее Тремасов заявил о пике перегрева экономики страны.

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