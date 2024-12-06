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Прокуратура заинтересовалась отцом, который отпинал маленького сына в Уфе

В Уфе начали проверку после видео с отцом, пинающим маленького сына

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Shutterstock/Alexey Smyshlyaev

В Уфе стражи порядка начали проверку после видео с отцом, который отпинал маленького сына на улице. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Сотрудники правоохранительных органов начали проверку исполнения законодательства о несовершеннолетних. Прокуратура даст оценку действиям родителей трехлетнего мальчика, которого отец отпинал возле подъезда многоквартирного дома на улице Шафиева.

Инцидент произошел в жилом комплексе «Шервуд». На кадрах с места видно, как отец с вещами в руках ногой сталкивает мальчика на землю, а затем начинает пинать. Ребенок при этом продолжает лежать на земле. Мать ребенка рассказала, что ее супруг таким образом якобы решил растормошить его. Мужчина сделал это ногами в связи с тем, что руки были заняты.

Ранее учитель физики отлупил восьмиклассника линейкой в российской школе.

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