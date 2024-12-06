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Отец отпинал маленького сына на улице в Уфе, чтобы растормошить

Mash: в Уфе отец отпинал маленького сына, чтобы растормошить

В Уфе мужчина отпинал маленького сына на улице, чтобы его растормошить. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.

По информации Telegram-канала, инцидент произошел в жилом комплексе «Шервуд». На кадрах с места видно, как отец с вещами в руках ногой сталкивает мальчика на землю, а затем начинает пинать. Ребенок при этом продолжает лежать на земле.

Мать мальчика рассказала, что ее супруг таким образом якобы решил растормошить ребенка, передает Mash Batash. Он сделал это ногами в связи с тем, что руки были заняты.

До этого в Башкирии учитель физики отлупил восьмиклассника линейкой. Родители утверждают, что это не первый случай, когда педагог поднимает руку на детей. Директор школы указал, что на учителя не жаловались, однако мужчина уволился из образовательного учреждения по собственному желанию.

Ранее самарские подростки распылили школьнику в лицо перцовый баллончик из-за онлайн-игры.

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