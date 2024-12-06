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Более 460 тыс. учащихся образовательных учреждений сдали макулатуру в рамках акции «БумБатл»

Более 460 тысяч учащихся образовательных учреждений сдали макулатуру в рамках акции «БумБатл»

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АНО «Национальные приоритеты»

Более 460 тысяч учащихся образовательных учреждений со всей России сдали макулатуру в рамках акции «БумБатл» движения «Экосистема», сообщили организаторы.

Участие в главной акции по сбору бумажных отходов, которая проходила в поддержку нацпроекта «Экология», приняли воспитанники детских садов, школьники, студенты колледжей и вузов. Всего участникам акции из образовательных учреждений удалось собрать 2,5 тыс. тонн макулатуры, которая пойдет на переработку.

В этом году в акции «БумБатл» приняли участие 4837 школ, 2296 детских садов, 652 вуза и колледжа. Первое место среди «Школ» заняла МБОУ «Снежская гимназия» Брянского района, ученики которой собрали почти 38 тонн макулатуры. В категории «Детские сады» лидировал МБДОУ «Детский сад №5 «Бэлэкэч»» из города Мамадыш Татарстана с результатом 6,7 тонн.

Среди «Вузов» лидировал МГУ им. М. В. Ломоносова — 21 тонна макулатуры. А первое место в категории «Колледжи» занял КГБПОУ «Енисейский педагогический колледж», студенты которого сдали на переработку 13,9 тонн бумаги.

«Такие инициативы помогают решать сразу несколько задач: это экопросвещение, популяризация экопривычек, демонстрация бережного отношения к окружающей среде. Подобные активности меняют саму культуру поведения человека. Поэтому сейчас в вузах ведется активная работа, которая позволит сформировать экологически осознанное поколение, для которого забота о природе станет важным приоритетом», – отметила заместитель министра науки и высшего образования РФ Ольга Петрова.

За все время проведения «БумБатла» в нем приняли участие более 8,9 миллионов человек, которые собрали более 305 тыс. тонн макулатуры.

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