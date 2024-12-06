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В Дагестане проводится спецоперация по поимке вооруженных людей, планировавших теракт

«ЧП Кавказ»: в Махачкале полицейские ищут вооруженных людей, готовивших теракт

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Кадр из видео/Телеграм-канал Mash Gor

Дагестанские правоохранители проводят в Махачкале спецоперацию по поимке четырех вооруженных мужчин, которые планировали устроить террористический акт. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Кавказ» со ссылкой на источники.

По их данным, спецоперация проводится на улицах Нурадилова и Батырая. Местные жители сообщили, что видели несколько патрульных машин. Подробности инцидента пока неизвестны.

6 декабря Telegram-канал Mash Gor писал, что в Дагестане разыскивают предполагаемых террористов. О том, что банда готовит теракты, сотрудники полиции узнали от жены одного из боевиков. Это выяснилось, когда глава местной банды, Самир Амаев, отсидевший 10 лет за участие в организованной преступной группировке и освободившийся в 2021 году, уклонился от административного надзора и в очередной раз не пришел к участковому отмечаться. Выяснилось, что бандит скрылся вместе с тремя своими подельниками.

2 декабря Telegram-канал SHOT сообщал о предотвращении серии терактов в республике. Группа была организована в Кизлярском районе. По его данным, у пятерых задержанных сторонников запрещенной террористической группировки изъяли тонну аммиачной селитры и другие компоненты для совершения взрывов. Их задержали после обнаружения правоохранителями тайника с компонентами для изготовления взрывных устройств.

Ранее ФСБ предотвратила теракт в одном из госучреждений Дагестана.

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