«Подтолкнет к обследованию»: депутат объяснил смысл сокращения больничных листов

Новый порядок оформления больничных листов поможет россиянам при наличии серьезных заболеваний. Люди начнут обращать внимание на частые симптомы недомоганий и проходить обследования, которые крайне важны для успешного лечения, заявил в беседе с RT первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов.

«Если человек очень часто болеет, то за этим могут стоять серьезные заболевания, — пояснил депутат. – Поэтому если человек часто болеет, то надо более серьезно его обследовать и определить состояние его здоровья».

Чем раньше врач ставит серьезный диагноз, тем выше шансы на успех в лечении, подчеркнул Тумусов. На фоне дефицита трудовых кадров он назвал этот фактор важным, добавив, что частые болезни сотрудников — это затраты предприятия и нагрузка на экономику.

Напомним, в России 1 сентября будущего года введут новые правила оформления больничных листов, которые затронут тех, кто часто прерывает работу по болезни. Так, если сотрудник обращался за больничным четыре и более раза за полгода, срок его выдачи будет ограничен тремя днями. Подробнее о нововведениях — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Госдуме заявили, что больничные сокращают из-за злоупотреблений россиян.