Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Подтолкнет к обследованию»: депутат объяснил смысл сокращения больничных листов

Депутат Тумусов: сокращение больничных заставит россиян обследоваться

close
Александр Кряжев/РИА Новости

Новый порядок оформления больничных листов поможет россиянам при наличии серьезных заболеваний. Люди начнут обращать внимание на частые симптомы недомоганий и проходить обследования, которые крайне важны для успешного лечения, заявил в беседе с RT первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов.

«Если человек очень часто болеет, то за этим могут стоять серьезные заболевания, — пояснил депутат. – Поэтому если человек часто болеет, то надо более серьезно его обследовать и определить состояние его здоровья».

Чем раньше врач ставит серьезный диагноз, тем выше шансы на успех в лечении, подчеркнул Тумусов. На фоне дефицита трудовых кадров он назвал этот фактор важным, добавив, что частые болезни сотрудников — это затраты предприятия и нагрузка на экономику.

Напомним, в России 1 сентября будущего года введут новые правила оформления больничных листов, которые затронут тех, кто часто прерывает работу по болезни. Так, если сотрудник обращался за больничным четыре и более раза за полгода, срок его выдачи будет ограничен тремя днями. Подробнее о нововведениях — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Госдуме заявили, что больничные сокращают из-за злоупотреблений россиян.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами