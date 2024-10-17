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Собаководам рассказали, как помочь питомцу найти друга на прогулке

Кинолог Карапетьянц: в социализации собаки помогут регулярные тренировки

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Mark Lennihan/AP

Чтобы питомцу было комфортнее в обществе других собак, необходимы регулярные тренировки. Об этом в интервью Life рассказал президент РОО «Кинология — ХХI век», директор школы профессиональной дрессировки «Кинологический центр «Сокольники» Константин Карапетьянц.

«Социализация четвероногого начинается с раннего щенячьего возраста. Регулярные тренировки, постепенное привыкание к новым собакам и поощрение спокойного поведения помогут вашему питомцу легче находить общий язык с другими», — отметил эксперт.

Он добавил, что если питомец пока не социализирован, следует избегать мест с большим количеством других животных. Также он посоветовал уважать личные границы как пса, так и его хозяина, всегда спрашивая разрешение, прежде чем приблизиться к чужому любимцу.

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев до этого предупреждал, что осенью собака может встретиться с опасностями, которые поджидают ее на прогулке: такими как опавшие желуди и каштаны, вызывающие отравление, лужи, в которых содержатся токсичные химикаты от автомобилей, а также клещи и блохи.

Он также напомнил, что собаки любят нырять в горы собранных листьев. Однако такая игра может стать причиной травм у питомца, поскольку под листвой могут прятаться осколки стекла, арматура и другие опасные предметы.

Ранее собаководам объяснили, что такое трюковая дрессировка и зачем она нужна собаке.

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