Врач ответила, как часто пожилые люди могут есть холодец

Пожилые люди, у которых нет проблем со здоровьем, могут включать в свой рацион питания немного холодца раз в одну-две недели. Об этом «Москве 24» рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

По ее словам, количество этого продукта важно ограничивать, потому что в нем много холестерина. При этом людям с подагрой, повышенным уровнем мочевой кислоты, лишним весом, атеросклерозом или сердечно-сосудистыми заболеваниями стоит быть с ним особенно осторожными, предупредила врач.

Однако она отметила, что в холодце есть много полезных веществ, например, витамин B12, необходимый для лучшей нервно-мышечной проводимости.

«Если есть нехватка B12 и человек резко повернется, закружится голова и он упадет. Дефицит чреват появлением шаткости, неустойчивости походки, проблемами с нервной системой, рисками остеопороза, перелома шейки бедра. <...> Также холодец содержит коллаген, а это крепкие связки и хрящи. Еще он отвечает за здоровье сосудов и десен, а также хорошее состояние кожи», — добавила Соломатина.

Врач Александр Мясников до этого говорил, что здоровью суставов способствует ограничение сладкой и жареной пищи, а не поедание холодца. Он объяснил, что заболевания суставов часто сопровождаются воспалением. Снизить риск этого может отказ от жареных, копченых и сладких продуктов, а также красного мяса. Также в диету нужно добавить овощи и фрукты, морскую рыбу, молочные продукты.

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