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Донор сердца очнулся во время операции по извлечению сердца

В США донор сердца ожил на операционном столе

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Shutterstock

Жителя американского штата Кентукки привезли в операционную для извлечения органов, и только в этот момент врачи поняли, что он жив. Об этом сообщает The Independent.

Мужчина попал в больницу после передозировки наркотиками. Реанимационные мероприятия ему не помогли, и, так как он изъявлял желание стать донором, его перевезли в специальную палату, где во время операции выяснилось, что мужчина жив. После этого два врача отказались от операции.

По словам одного из специалистов, когда медики заметили признаки жизни, они обратились к руководству, и там им сказали «найти другого врача, который это сделает».

Она также добавила, что в день инцидента мужчине проводили процедуру, которая оценивала состояние сердца. Во время процедуры он стал ворочаться, но ему вкололи седативное средство и продолжили готовиться к изъятию.

«Я посвятила всю свою жизнь донорству органов и трансплантации. Теперь мне очень страшно, что этим вещам позволяют происходить, и больше ничего не делается для защиты доноров», – поделилась женщина.

Тем временем в организации, которую обвиняют в безразличии к судьбе «живого донора», все отрицают. Там заявили, что не давят на медиков, которые занимаются операциями.

Ранее в США пиццерия спасла жизнь клиенту, которому требовалась донорская почка.

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