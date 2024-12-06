Неизвестный напал на российского школьника во время прогулки и стал его душить

В Санкт-Петербурге ищут неизвестного, который напал на несовершеннолетнего около его дома. Об этом сообщает канал 78.ru со ссылкой на собственный источник.

Инцидент произошел 5 декабря в Невском районе города. По словам 10-летнего пострадавшего, около часа дня рядом с домом на улице Чудновского он столкнулся с агрессивным незнакомцем. Без объяснения причин мужчина набросился на ребенка и принялся его душить.

Вечером мальчик обратился за помощью в детский травмпункт, врачи диагностировали у него ушиб мягких тканей области шеи, оказали необходимую помощь и отпустили в удовлетворительном состоянии. Полиция начала проверку по факту случившегося.

В начале декабря заместителю директора свердловской школы назначили 200 часов обязательных работ за пощечину ученику. Она ударила его после того, как увидела, что мальчик пинает дверь запасного выхода и кидает в нее кирпичи.

Ранее пятикласснику проломили голову около школы в Екатеринбурге.