Пятикласснику проломили голову около школы в Екатеринбурге

В Екатеринбурге ученику пятого класса сломали череп неподалеку от школы, сообщили в областной прокуратуре.



Предварительно, инцидент произошел днем 3 октября вблизи территории МАОУ СОШ №31. 11-летний мальчик поссорился со своим одноклассником, конфликт, по словам матери пострадавшего, произошел из-за пластмассового пистолета. Затем школьник позвал своего друга, который напал на сверстника. В результате потерпевший получил перелом со смещением левой орбиты.

«Ребенок, которой учится в одном классе с моим сыном, пожаловался своему другу. Они были вдвоем, но бил только один. Первый подговорил друга, а сам стоял в стороне, потому что ему нельзя. Этого парня перевели к нам из другой школы, потому что там он постоянно дрался. После этого он был на домашнем обучении и только вернулся в социум», — рассказала родительница.

Прокуратура начала проверку образовательного учреждения. В городском департаменте образования уточнили, что в школе уже провели с детьми профилактические беседы, мать хулигана предложила помощь в лечении потерпевшего и попросила урегулировать ситуацию мирным путем.

Ранее жительница Брянска обвинила вожатых в избиении ее сына в санатории.